Rimini, lotta alla guida in stato d’ebbrezza, cinque le patenti ritirate la scorsa notte

Cronaca

Rimini

| 11:05 - 03 Settembre 2022

Cinque patenti ritirate.

Sono state cinque le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza al termine dei controlli condotti nel corso della scorsa notte, dall’1 alle 7 del mattino, dalla squadra di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Rimini. Tra i fermati un neopatentato (che incorrerà nella sospensione della patente per 4/8 mesi, con sanzione di 725 euro), mentre due guidatori sono stati deferiti all’autorità giudiziaria perché trovati con un tasso alcolemico tra 0,8 e di 1,5 g/l. Nel corso dei controlli inoltre è stata segnalata alla Prefettura una ragazza sorpresa con un grammo di cocaina.