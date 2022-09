‘Spinpiazza’: il sindacato pensionati Spi-Cgil nelle piazze dell’Emilia-Romagna, tappa anche a Rimini

Attualità

Rimini

| 09:52 - 03 Settembre 2022

'Spinpiazza' anche a Rimini.

Anche Rimini ospiterà, nei prossimi giorni, i banchetti e i gazebo dello Spi Cgil. Lo annuncia la stessa sigla dei pensionati, precisando che da lunedì a sabato "le volontarie e i volontari informeranno i cittadini sui servizi che il sindacato fornisce, dai controlli sulla regolarità della 'busta paga' del pensionato all'attivazione dello Spid, e sulle battaglie che porta avanti su temi di attualità sociale e politica: sanità pubblica, aiuto ai più fragili, un'equa riforma fiscale e la riforma delle pensioni". Nel dettaglio, i presidi dello Spi sul territorio riminese, che si svolgeranno sempre dalle 9 alle 12, sono in programma lunedì in piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria, mercoledì in via Caduti della Libertà a Bellaria e in piazza Tre Martiri a Rimini, giovedì in piazza del Mercato a Morciano, venerdì in piazza Ganganelli a Santarcangelo e in piazza dell'Unità a Riccione e infine sabato in piazza De Curtis a Cattolica.