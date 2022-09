Incendio distrugge l'autoscontro del luna park

Cronaca

Rimini

| 08:18 - 03 Settembre 2022

Nella notte tra giovedì e venerdì (1-2 settembre) un incendio è scoppiato, intorno all'una, nei pressi della pista di go-kart, sul lungomare al confine tra Rimini e Riccione. Le fiamme si sono sprigionate nel rimorchio dell'autoarticolato con i mezzi dell'autoscontro del luna park. Intervenuti con sette operatori, autopompa e autobotte, i vigili del fuoco hanno lavorato per circa due ore, per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Sul posto, per i rilievi, anche i Carabinieri di Rimini.