Riccione, cade dal tetto per salvare il gatto. Muore 59enne

Cronaca

Riccione

| 08:05 - 03 Settembre 2022

Si è sporto per afferrare il gatto intrappolato nella grondaia ed è caduto dal tetto. Un volo di circa dieci metri che gli aveva provocato diversi traumi. L’incidente si è verificato lo scorso 18 agosto a Riccione, ma giovedì il cuore dell'uomo ha cessato di battere nel reparto Rianimazione del Bufalini di Cesena. L’uomo, 59 anni, aveva cercato di afferrare il gatto, ma potrebbe essersi sporto troppo e, per questo, sarebbe scivolato dal tetto. Dopo la chiamata al 118 è arrivato l’elisoccorso da Ravenna per rendere più rapido il trasporto in ospedale, tuttavia il 59enne è deceduto dopo giorni di agonia.