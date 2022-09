Le insidie del mare, tre salvataggi a Riccione. Ragazzine soccorse in zona porto

Cronaca

Riccione

| 07:41 - 03 Settembre 2022

Ieri (venerdì 2 settembre) giornata impegnativa, a Riccione, per i marinai di salvataggio, protagonisti di tre interventi.



Il primo alle 11.30 circa, nel tratto di mare antistante la spiaggia 111: nei guai è finito un ragazo che, a causa del mare mosso, si è trovato in difficoltà. É stato soccorso dal marinaio di salvataggio, intervenuto con il moscone.



Sempre a Riccione, alle 17:15, all’altezza della spiaggia 123, una signora anziana che si trovava a poca distanza da riva ha perso l’equilibrio ed è caduta in acqua. Non riuscendo a rialzarsi autonomamente, ha iniziato ad annaspare in pochi centimetri d’acqua. Anche in questa occasione l’intervento tempestivo del salvataggio ha fatto si che l’acqua ingerita fosse in quantità limitata, ma comunque sufficiente da dover richiedere l’intervento al personale del 118.



Un quarto d'ora dopo, in zona porto, tre ragazzine stavano facendo il bagno sul materassino, nonostante la bandiera rossa e il mare mosso. All'improvviso, mentre rientravano verso riva, sono finite in difficoltà e hanno iniziato a sbracciare, attirando immediatamente l’attenzione dei due marinai di salvataggio in servizio in quella zona; intervenuti coi mosconi di servizio, hanno soccorso le ragazine, riportandole a riva, spaventate, ma incolumi. A causare guai, ancora una volta, le forti correnti di risacca.