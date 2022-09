Con casco e pistola rapina il supermercato Conad City di via Marecchiese

Cronaca

Rimini

19:59 - 02 Settembre 2022

Sul luogo della rapina è giunto immediatamente il personale della Squadra Volante.



Blitz di un rapinatore solitario alle 19.40 circa di oggi (venerdì 2 settembre) al supermercato Conad di via Marecchiese a Rimini. L'uomo, che ha parlato con accento napoletano, indossava un casco per nascondere il proprio volto e con una pistola, forse un giocattolo, ha minacciato i cassieri. Fattosi consegnare l'incasso, si è dileguato in sella a uno scooter, in direzione Rimini.



Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha avviato gli accertamenti visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.