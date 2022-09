Calcio D, United Riccione tessera l'esperto difensore Michele Rinaldi (ex Rimini)

Sport

Riccione

| 18:11 - 02 Settembre 2022

E’ tutto pronto per l’esordio dello United Riccione nel campionato di Serie D. La formazione biancazzurra ha lavorato tutta la settimana sul terreno di gioco di Spontricciolo per preparare al meglio una trasferta che verrà affrontata con il coltello fra i denti, quella al Melani di Pistoia contro la Pistoiese.



“Ci stiamo allenando dal 19 luglio per preparare al meglio l’esordio in campionato - ha spiegato Gori -. E’ molto stimolante iniziare in casa di una squadra che è retrocessa dalla Lega Pro e che in molti definiscono quale favorita numero uno per la vittoria finale. Siamo vogliosi ed entusiasti di iniziare, non vediamo l’ora di scendere in campo e di iniziare il nostro percorso in questo campionato”.



Gli ultimi allenamenti serviranno al tecnico per sciogliere i dubbi sulla formazione da schierare, nel frattempo, il Direttore Sportivo Giacomo Laurino gli ha messo a disposizione tre nuovi calciatori: l’esperto difensore Michele Rinaldi (classe ’87), il portiere classe 2005 Simone D’Abrosca e il centrocampista centrale ex Udinese, scuola Sporting Lisbona Zacarias Balde (2004).

Rinaldi, un calciatore che vanta 6 presenze in Serie A, 38 in Serie B e quasi 300 in Lega Pro completa il pacchetto difensivo e garantisce esperienza al gruppo.

Nel frattempo sono stati ceduti in prestito il difensore Michele Manfroni (alla Sammaurese) e Michael Ceccarelli (al Tropical Coriano). Confermato in gruppo il nazionale sammarinese Lorenzo Capicchioni.



La squadra partirà per Pistoia nella giornata di sabato, la partita Pistoiese – United Riccione è in programma alle 15 di domenica.