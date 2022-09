Calcio RSM, Faetano: esordio di fuoco contro il Tre Fiori

Sport

02 Settembre 2022



L’attesa è finita: domenica 4 settembre riparte il campionato del Faetano Calcio. L’esordio sarà di fuoco, contro il Tre Fiori campione in carica e fresco vincitore della Supercoppa sammarinese.

“Affrontiamo forse la squadra più forte e più in forma di tutte - dichiara mister Danilo Girolomoni - come ha dimostrato nella finale dell’altra sera. Sappiamo che hanno buone individualità ed un buon tecnico ma i nostri ragazzi sono pronti e cercheremo di fare il possibile”.

Dal canto suo la squadra di Faetano ha affrontato una preparazione molto intensa con buoni risultati sul campo. Queste le amichevoli affrontate nelle ultime settimane:

K-Sport Montecchio (Promozione Marche) - Faetano 2-1 (per il Faetano rete di Ferrario);

Urbania Calcio (Promozione Marche) - Faetano 4-2 (per il Faetano doppietta di Ferrario);

Valfoglia (Promozione Marche) - Faetano 1-1 (gol di Ferrario),; Faetano - Juvenes Dogana 3-1 (rig. Persici - Gatti - Fall)



“Tenendo conto - dichiara mister Danilo Girolomoni - che abbiamo cambiato 14 giocatori rispetto all’anno scorso l’ossatura ed i principi di gioco sono rimasti. Con una squadra praticamente rinnovata non è cosa da poco.

Certo, dobbiamo migliorare alcune situazioni che ancora non ci vengono bene però abbiamo avuto un percorso più veloce rispetto all’anno scorso e questo è buono.

I nuovi giocatori si sono inseriti molto bene e sono molto contento dell’amalgama del gruppo che qui a Faetano è particolarmente forte e importante”.



La partita di domenica inizierà alle 15.00 sul campo di Fiorentino.