LiquidityX Recensioni: un broker rivoluzionario del 2022

Il trading online è l’ultimo fenomeno che sta prendendo piede nel mondo degli investimenti. È semplice accedere a una serie di prodotti comodamente da casa o dal vostro posto di lavoro! Spesso si risparmiano viaggi in banca e innumerevoli consulenze finanziarie che devono essere pagate un occhio della testa anche se sono quelle di base.



La prima domanda che affligge ogni potenziale investitore è: da dove si comincia? La risposta è abbastanza semplice: si comincia con LiquidityX. Il suo servizio End to End vi offre un’esperienza personalizzata. Avrete la possibilità di scegliere un consulente finanziario che vi guiderà nelle vostre operazioni.

Come fa LiquidityX ad aiutare gli investitori a fare trading?

Conclusione

Ma la domanda successiva è molto più interessante: come possiamo fare trading a nostro vantaggio?LiquidityX ha creato una libreria di risorse. Questa biblioteca fornisce tutti i contenuti educativi e gli strumenti di cui ogni potenziale investitore ha bisogno. Questi strumenti forniscono tutte le linee guida giuste per una grande capacità decisionale. Allo stesso tempo, la sua piattaforma di trading non richiede download. È sufficiente accedere al proprio conto da qualsiasi parte del mondo. Anche nei momenti in cui il mercato è altamente volatile, è possibile utilizzare la piattaforma veloce per garantire l’esecuzione perfetta delle operazioni.Nel mondo di oggi, un termine in cui gli investitori s’imbattono abitualmente è CFD.Cosa sono esattamente i CFD?CFD è l’abbreviazione di “contratto per differenza”. Questi contratti semplificano il processo di trading.Ad esempio, oggi un investitore acquista una valuta estera nella speranza che aumenti e che gli porti profitto. Il giorno in cui la valuta sale secondo le sue aspettative, la vende e realizza un profitto. Durante questo processo, deve prima acquistare e poi tenere e poi vendere, pagando anche le commissioni.Con i CFD, invece, l’investitore non ha più bisogno di acquistar, detenere e vendere. Può semplicemente acquistare un CFD in base alle sue aspettative sulla valuta. I CFD sono operazioni rischiose, e la maggior parte degli investitori perde denaro proprio in questo modo, quindi bisogna fare attenzione.I CFD sono ora disponibili per una serie di prodotti di trading come azioni, indici, cambi e persino materie prime e metalli preziosi. Ma l’investitore avverso al rischio deve fare attenzione a prendere decisioni finanziarie corrette e informate.Sì. I vostri fondi e i vostri dati sono custoditi in modo crittografato e con dettagli di sicurezza di prim’ordine.LiquidityX è un broker globale, pertanto non siete limitati da vincoli geografici. Chiunque, ovunque, potrà creare un conto.Poiché LiquidityX è un broker internazionale, opera in dollari USA. I clienti hanno la libertà di finanziare il proprio conto in qualsiasi valuta, ma tutti i fondi del conto vengono convertiti in dollari USA in base al tasso di cambio prevalente sul mercato.Sì, è possibile. LiquidityX non obbliga il cliente a reinvestire i guadagni. Non importa quanto grandi o piccole possano essere le vincite, il cliente ha la libertà di prelevare i propri fondi secondo le proprie preferenze di pagamento. LiquidityX offre le opzioni di bonifico bancario e PayPal.Sì, LiquidityX è registrato presso la Financial Conduct Authority. Inoltre, è registrata dal punto di vista fiscale e segue le linee guide rigorosamente. KYC e AML sono presenti come politiche legali chiave.Sono disponibili i principali assets negoziati come azioni, titoli di società blue chip, indici azionari mondiali, coppie forex, CFD, metalli preziosi, materie prime e criptovalute.LiquidityX sta rapidamente diventando un’ottima piattaforma di trading per la sua clientela, grazie al suo impegno per la privacy dei dati e la sicurezza di fondi. Per le criptovalute, garantisce protocolli di crittografia rigorosi in modo che nessuno possa violare o rubare i dati degli investitori e il pool d’investimenti.Facendosi rapidamente un nome nel mondo dei servizi finanziari, LiquidityX è un’ottima scelta per un trader. Gli investitori possono contare sulla tranquillità e sulla sicurezza dei fondi, tutto in un unico posto.