Verucchio, il pub alza bandiera bianca. Titolari: "Bollette alle stelle, diciamo basta"

Attualità

Verucchio

| 07:23 - 03 Settembre 2022

Il caro bollette si fa sentire anche in provincia di Rimini e costringe tre giovani ad archiviare il proprio progetto imprenditoriale. Aleksandra, Alex e Filippo avevano aperto nel giugno 2020 l'Oshad Pub a Verucchio, ma poco più di due anni dopo sono stati costretti ad alzare bandiera bianca. Lo hanno annunciato su Facebook nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 2 settembre) con un post in cui tanti clienti hanno espresso la loro vicinanza e il loro dispiacere per la chiusura del locale.



"Il locale lavorava bene", puntualizza Alex Martino, uno dei tre soci. Ma il caro bollette ha inciso pesantemente: la spesa del gas è passata, nel confronto tra agosto 2021 e 2022, da 120 euro a 565 euro, quadruplicandosi, e i costi di luce e affitto hanno costretto i soci ad alzare bandiera bianca, anche per evitare debiti. "L'idea era quella di arrivare a fine anno e di tirare le somme, invece ho pensato che fosse giusto fermarsi prima, per evitare situazioni delicate", prosegue Martino. Eppure l'Oshad Pub aveva superato tutta la seconda fase pandemica, quella caratterizzata dalle chiusure a tempo delle zone colorate. Ma sulla chiusura ha inciso anche un altro fattore: "Non ha aiutato per il morale il fatto che qualcuno abbia agito, anche in via ufficiale, lamentandosi del troppo rumore. Eppure i controlli hanno accertato il pieno rispetto di ogni normativa da parte nostra. Peccato. Verucchio è un paese con tanti giovani, che meriterebbero qualcosa di più", chiosa amareggiato Martino.