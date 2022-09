Misano, tanto pubblico in tribuna per le prove libere del Motomondiale

Sport

Misano Adriatico

| 16:54 - 02 Settembre 2022

Foto Petrangeli Snapshot.



Si è aperto all’insegna del sole e di una buona affluenza di pubblico il Gran Premio Gryfyng di San Marino e della Riviera di Rimini. Piloti in pista sin dal mattino per prendere confidenza con il tracciato in vista delle qualifiche di domani (sabato 3 settembre).



In MotoGp le Ducati l’hanno fatta da padrona, con Enea Bastianini (Gresini Racing) a segnare il miglior tempo di giornata (1:31.517) davanti a Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), che in griglia dovrà scontare una penalità, Jack Miller e Johann Zarco.



In Moto 2 il miglior tempo di giornata è l’1:36.597 fatto registrare ne primo turno di libere da Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team), incappato poi in una caduta nella sessione pomeridiana. La FP2 ha visto chiudere in testa lo spagnolo Alonso Lopez (+Ego Speed Up) davanti al connazionale Augusto Fernandez e a Jake Dixon. Nella combinata di giornata terzo tempo per Mattia Pasini.



In Moto 3 protagonista di giornata è stato Dennis Foggia (Leopard Racing) che ha chiuso la seconda sessione di libere con un crono di 1:41.608 che lo vede staccare di quasi 4 decimi il vincitore dell’ultimo GP, Auymu Sasaki, secondo, e di oltre 5 decimi il compagno di squadra Tatsuki Suzuki.



COME ACQUISTARE I BIGLIETTI Sono ancora disponibili i biglietti per assistere dal vivo al Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini. I tagliandi sono in vendita presso le casse autorizzate e in prevendita nei punti Ticketone presenti in tutta Italia, oltre che on line su www.ticketone.it. Nelle tre giornate dell’evento, inoltre, saranno aperte le casse del Misano World Circuit.



ALTRE INIZIATIVE Domenica 4 settembre, dalle 9.15 alle 14.45, il Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini, ospiterà un ufficio postale (area Tribuna C) dove sarà disponibile un annullo filatelico dedicato al 50° compleanno di Misano World Circuit.



All’interno sarà in vendita un box con sei cartoline, dedicate a eventi di ogni decennio, oltre ad uno sticker con il logo del 50°. Sarà possibile acquistare anche la singola cartolina, porvi lo speciale annullo filatelico e spedirla dall’interno dell’autodromo.

Come da tradizione, sarà utilizzato un timbro realizzato appositamente per la celebrazione, che sarà poi conservato a Roma, al Museo Storico della Comunicazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico.



Il Ministero dello Sviluppo Economico ha la responsabilità su un prestigioso patrimonio artistico, documentale, librario, filatelico e strumentale. Per gestirlo al meglio nel 2014 è stato istituito il Polo Culturale, responsabile della conservazione, tutela, valorizzazione e condivisione di questo straordinario tesoro storico: il Museo Storico della Comunicazione, istituito già nel 1878 per raccontare l'evoluzione dei sistemi di comunicazione dai tempi antichi fino ad oggi.



Il Museo, collocato dal 1982 nella sede dell’EUR, ha un patrimonio di circa 3.000 pezzi tra cimeli e documenti, oltre un milione di pezzi tra francobolli antichi e moderni, bozzetti, cartoline postali e quasi 90.000 tra timbri postali e suggelli.

Chi non riuscisse a ricevere l’annullo domenica 4 settembre potrà comunque trovare il timbro nei seguenti sessanta giorni all’ufficio postale di Riccione in via Corridoni.



Sarà presentato alle 18:30, nella terrazza Pit Building, il libro che Misano World Circuit, insieme a Giorgio Nada Editore, ha realizzato per celebrare i suoi primi 50 anni di storia. L’opera editoriale “50 anni di corse: 972-2022”, curata da Marco Montemaggi, racconta anche attraverso l’ausilio di immagini storiche e suggestive, i primi 50 anni di attività del circuito, da quando, il 6 agosto 1972, un manipolo di imprenditori locali incoraggiati da Enzo Ferrari avviò l’allora Autodromo Santamonica. Al termine della presentazione avverrà la premiazione del contest fotografico #mwc50shots che in due mesi ha visto pubblicare su Instagram oltre 250 immagini dedicate all’esperienza degli appassionati in circuito. L’immagine scelta completerà la mostra fotografica allestita al Pit Building. Ci sarà anche la presentazione dello speciale casco realizzato da Arai, in tiratura limitata, con grafica dedicata al 50° anniversario del MWC ideata dal designer Aldo Drudi.