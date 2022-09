Atleti riminesi protagonisti con le nazionali di frisbee a Europei e Mondiali

Attualità

Rimini

| 16:51 - 02 Settembre 2022

La delegazione ricevuta in comune.



Dal 6 al 12 agosto la Polonia ha ospitato l’Europeo Under 17 e il Mondiale Under 20 di frisbee. La delegazione italiana ha portato a casa medaglie pesanti: oro per le ragazze e per ragazzi dell’Under 17, argento per la squadra Mixed Under 17, in cui giocano assieme maschi e femmine. Ma anche le nazionali ‘maggiori’ si sono fatte valere: bronzo per gli azzurri Under 20 e quarto posto per le ragazze italiane di pari età.

Un grande traguardo per il quale si è voluta complimentare anche l'amministrazione comunale, che, questa mattina, venerdì 2 settembre, ha ricevuto i giovani talenti riminesi e gli allenatori in residenza comunale per congratularsi degli ottimi risultati e per consegnare loro una targa di riconoscimento.

La delegazione italiana in Polonia era composta da giocatori e giocatrici provenienti soprattutto dalle squadre di Rimini, Bologna, Milano e Padova. Su 120 atleti italiani, donne e uomini, partecipanti agli Europei, 44 atleti, 4 coach e 3 team manager fanno parte delle squadre riminesi.

Del resto il frisbee italiano è nato a Rimini nel 1980 e la manifestazione internazionale del “Paganello” lo sta a testimoniare ormai da oltre trent’anni.