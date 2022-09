Parco del mare, due nuove aree gioco per bambini sul lungomare Spadazzi

Attualità

Rimini

| 15:14 - 02 Settembre 2022

Foto Riccardo Gallini.



Si arricchisce l’offerta delle aree gioco per bambini e delle isole fitness del Parco del mare sud, nel tratto del lungomare Spadazzi.



Da ieri (giovedì 1 settembre) sono state aperte due nuove aree gioco per offrire ai piccoli fruitori luoghi idonei dove poter giocare: una vicina al mare, di circa 30 metri quadrati, e una più grande di circa 100 metri quadrati, in corrispondenza di via Oliveti, con giochi ispirati al tema delle navi, della pesca e del cibo.



Si tratta delle prime due delle cinque aree gioco complessive progettate lungo il Parco del mare sud, il progetto di trasformazione del frontemare riminese, che, evidenzia l'amministrazione comunale, "oltre a promuovere una rinaturalizzazione del lungomare con la valorizzazione degli spazi verdi e l’allontanamento del traffico, vuole offrire nuove possibilità di vivere l’ambiente marino attraverso nuove funzioni".



Fra queste anche quelle legate al benessere e allo sport che, sempre nel tratto del lungomare Spadazzi, hanno appena visto entrare in funzione l’ottava isola fitness per l’allenamento funzionale. Sono stati completati infatti i lavori di allestimento della palestra a cielo aperto targata Technogym che è stata realizzata all’altezza di via Pontinia e che pertanto è entrata pienamente in funzione.



Tutte le isole otto fitness che punteggiano il Parco del mare sono liberamente accessibili e hanno diverse dimensioni (57 mq quelle piccole, 85 mq + 20mq di area verde quelle più grandi) e diverse caratteristiche per rispondere alle più svariate esigenze.