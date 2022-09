Calcio RSM, il tecnico del Cosmos Berardi: 'Contro il Murata subito i tre punti'

Sport

Repubblica San Marino

| 14:45 - 02 Settembre 2022

A sinistra mister Nicola Berardi con Valdesl Pasolini.

La Società Sportiva Cosmos scalpita per l'inizio del campionato sammarinese di calcio 2022/2023 con il massimo entusiasmo e tante grandi ambizioni.

Sabato 3 settembre, giorno in cui viene celebrata annualmente la Festa di San Marino e della fondazione della Repubblica, i gialloverdi di Serravalle affronteranno il Murata a Montecchio con l’obiettivo di centrare la prima vittoria (calcio d’inizio ore 15; ingresso gratuito).

Mister Nicola Berardi, come giudichi il precampionato della Società Sportiva Cosmos?

“Abbiamo svolto una buona preparazione. Le amichevoli ci sono servite per amalgamare il più possibile il gruppo. Eccetto qualche piccolo problema, mi ritengo molto soddisfatto di come hanno lavorato i ragazzi”.

Quanto conta iniziare il campionato con una vittoria contro il Murata?

“E' importante partire con il piede giusto. Siamo consapevoli del fatto che incontreremo delle difficoltà, ma faremo di tutto per portare a casa la prima vittoria. Dobbiamo pensare a una partita alla volta e dare sempre il cento per cento".

Hai già in mente quali giocatori schierare in campo a Montecchio dal primo minuto?

“Tutti i giocatori sono disponibili. Ho ancora qualche dubbio, ma diciamo che per nove undicesimi ho ben in mente la formazione titolare. Nelle prossime ore scioglierò gli ultimi dubbi”.