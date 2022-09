Rimini, baby spacciatore sorpreso al parco. Si nasconde tra le auto, ma viene fermato

Attualità

Rimini

| 14:12 - 02 Settembre 2022

La droga e le banconote sequestrate.



Ieri pomeriggio (giovedì 1 settembre) un minorenne è stato scoperto in possesso di dosi di droga al parco Giovanni Paolo II a Rimini. Il giovane è stato notato da una pattuglia della polizia locale in abiti civili: dopo che gli agenti si sono qualificati, per un'iniziale verifica su una bici apparentemente abbandonata, è scappato, facendo perdere le proprie tracce, ma solo in un primo momento. É stato ritrovato, nascosto tra le auto di un parcheggio, e si era liberato durante la fuga di uno zainetto. La polizia locale ha convocato il padre, che ha convinto il figlio a rivelare dove avesse nascosto lo zaino. All'interno di esso, recuperato tra i cespugli, c'erano 50 grammi di hashish e marijuana e diverso materiale per il confezionamento e la vendita delle dosi, oltre a 120 euro in contanti, che si sospetta possano essere proventi dello spaccio.



La successiva perquisizione domiciliare ha permesso il rinvenimento di altri 5 grammi di marijuana e altro materiale per la preparazione delle dosi. Il minorenne risulta ora indagato per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio.