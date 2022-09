Baseball, finale scudetto: San Marino-Parma 3-1 in gara1

Sport

Il lanciatore Centeno.

Gara1 è di San Marino. Con la forza di uno strepitoso Gabriel Lino nel box (un fuoricampo e un doppio, tutti suoi i punti battuti a casa) e con un monte di lancio che ha visto Centeno vincente e Kourtis con la salvezza. Col Parmaclima finisce 3-1 il primo atto, con la serie che ora rimane a Serravalle per la gara del venerdì sera. Per i padroni di casa sul monte ci sarà Tiago Da Silva.



LA CRONACA. La sfida tra Diaz e Centeno è tosta ed estremamente equilibrata. Il partente di Doriano Bindi fa arrivare l’uomo in posizione punto sia al primo (valida di Koutsoyanopulos e base ball a Mineo), sia al secondo (doppio di Talevi), ma senza subire punti. Diaz, dopo una prima ripresa da sette lanci, trova Lino come primo uomo al 2° inning. Il catcher risponde presente con il primo acuto di serata, un fuoricampo che vale il vantaggio, 1-0.

Al 4° il Parmaclima trova il pari. Con un out, Gonzalez guadagna una base ball, è in seconda sulla grounder di Astorri e corre a punto sul doppio di Rodriguez, 1-1.

L’equilibrio resiste fino al 6°, inning nel quale San Marino piazza la zampata decisiva. Di fronte a Contreras, bene Ferrini ad aprire con la base ball, altrettanto Celli a portarlo in seconda con un buon bunt e perfetto Angulo nel centrare la valida in mezzo. Con situazione di uomini agli angoli, tocca a Lino. Il risultato? Gran doppio sui cuscini e due punti portati a casa per il 3-1 che indirizza il match.

Il monte di lancio sammarinese intanto cresce decisamente nella seconda parte di gara tanto che, dopo il doppio del momentaneo pari al 4°, il Parmaclima non metterà più uomini in base. Dieci eliminazioni consecutive per San Marino, otto per strikeout. Gli ultimi tre sono di Dimitri Kourtis, che firma così la salvezza.

3-1, la prima partita dell’Italian Baseball Series è di San Marino.



Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – PARMACLIMA 3-1

PARMACLIMA: Koutsoyanopulos ec (1/3), Desimoni es (0/3), Joseph ss (0/3), Mineo r (0/2), Gonzalez ed (0/2), Astorri 1b (0/3), Rodriguez 3b (1/3), Talevi 2b (1/3), Flisi dh (0/2).

SAN MARINO: Ferrini 3b (0/2), Celli dh (0/2), Angulo 2b (1/3), Lino r (2/2), Ustariz 1b (0/3), Leonora es (0/3), Batista ed (1/2), Epifano ss (0/2), Pulzetti ec (0/2).

PARMACLIMA: 000 100 0 = 1 bv 3 e 0

SAN MARINO: 010 002 X = 3 bv 4 e 0

LANCIATORI: Diaz (i) rl 5, bvc 2, bb 1, so 6, pgl 1; Contreras (L) rl 1, bvc 2, bb 1, so 1, pgl 2; Centeno (W) rl 6, bvc 3, bb 2, so 9, pgl 1; Kourtis (S) rl 1, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Lino (1p. al 2°); doppi di Rodriguez, Talevi e Lino.