Cattolica, fondi dalla Regione per completare il restyling di Viale Dante

Attualità

Cattolica

| 13:45 - 02 Settembre 2022

Viale Dante di Cattolica.



Novità in arrivo per il completamento dell'arredo artistico ed urbano di Viale Dante. Il quinto ed ultimo stralcio dei lavori, infatti, è già stato selezionato dalla Provincia di Rimini e verrà candidato dal comune di Cattolica in Regione, entro il 15 settembre, per attingere ai finanziamenti destinati a progetti sulla promozione e valorizzazione delle aree commerciali del territorio (L.R. 41/97 sul Commercio).



L'intervento previsto è pari a 250 mila euro ed i contributi regionali possono arrivare a coprire fino all’80% della spesa. La giunta comunale, a tale proposito, ha provveduto ad approvare, durante la riunione di ieri pomeriggio, uno schema di accordo con le organizzazioni delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi così, come previsto dalla legge regionale.



"Dal momento del nostro insediamento - commenta il vicesindaco ed assessore alle attività economiche, Alessandro Belluzzi - uno dei primi incontri avuti come amministrazione è stato proprio con il comitato delle attività di viale Dante. In quella occasione ci vennero rappresentate esigenze e priorità su cui adoperarci. Una delle richieste era quella di provvedere ad ultimare, in maniera permanente, l'illuminazione alle palme del viale. Ed in questo senso siamo intervenuti ed abbiamo completato l'intervento".



Una seconda istanza, evidenzia Belluzzi, "puntava ad un maggiore presidio del territorio ed pure in questo caso possiamo dire di aver risposto positivamente grazie all’importante lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine ed all’attivazione del progetto legato alle figure degli Street Tutor. Infine, la richiesta più importante era quella di ultimare gli arredi del viale". Dopo il passaggio in giunta, l'amministrazione comunale si auspica di "mantenere quest'ulteriore impegno di completare l’opera".