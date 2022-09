Rimini: guasto all'impianto fognario presso lo stadio del baseball, intervento di Hera

Attualità

Rimini

| 12:21 - 02 Settembre 2022

Immagine di repertorio.



Questa notte alle 4 si è verificato un problema tecnico che ha provocato un'importante avaria all'impianto di sollevamento fognario principale di Rimini Isa, nei pressi dello stadio del baseball.

I tecnici Hera stanno lavorando alacremente per rimettere in servizio l'impianto nel più breve tempo possibile: gli interventi, piuttosto consistenti, interesseranno soprattutto l'impianto elettrico e si protrarranno per tutto il fine settimana.

A scopo puramente precauzionale, questo comporterà la sospensione temporanea della balneazione durante i lavori, nella zona limitrofa al deviatore Marecchia.