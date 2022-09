Rimini Calcio, obiettivi e novità calciomercato

Sport

Rimini

| 12:16 - 02 Settembre 2022

Photo by riminifc.it.

Manca ormai davvero poco all’inizio del campionato di Serie C per il Rimini Calcio. La formazione del patron Rota, dopo aver festeggiato la promozione, è pronta a tuffarsi in questa nuova avventura, consapevole di aver ben operato sul mercato. D’altronde, tra le favorite alla promozione in B secondo i principali siti scommesse, non c’è il Rimini neopromosso, il cui obiettivo è raggiungere una salvezza tranquilla e puntare ai play off promozione. In pole, secondo gli esperti, troviamo infatti Reggiana, Cesena e Virtus Entella, via via tutte le altre formazioni.



Diverse le novità in rosa per il club guidato in panchina da mister Gaburro. Tra gli acquisti di maggior spessore, occorre segnalare il colpo Michele Vano. L'attaccante, classe 1991, di proprietà del Perugia, arriva in prestito secco per un anno. Centravanti molto fisico (alto 1.91 cm), dotato di grande esperienza, ha giocato in Serie B con il Carpi, segnando 15 reti in 41 partite. Lo scorso anno, in Serie C, con la maglia della Pistoiese ha realizzato 11 reti in 36 gare.



L’attaccante laziale va così ad unirsi all’altro nuovo acquisto di reparto, Claudio Santini. Proveniente dal Padova (92 presenze, 14 reti), ha giocato in Serie B e Serie C, più di 260 gare e 48 reti tra i professionisti. Sottoscritto un biennale fino al 30 giugno 2024. Può giocare indifferentemente da terminale offensivo del tridente o in posizione esterna.



Altro colpo di calciomercato del Rimini è Lorenzo Laverone, difensore di grande esperienza, avendo disputato ben 265 gare in Serie B e 89 in Serie C. Tra le squadre in cui ha militato troviamo Reggina, Vicenza, Salernitana, Varese, Nocerina, Ascoli e Sassuolo. Per il 33enne di Bagno a Ripoli, offerto un contratto fino al 30 giugno 2024.



Ulteriore importante novità di formazione per i biancorossi è il centrocampista Simone Pasa. Classe 1994, proviene dal Pordenone. In carriera vanta 4 presenze in Serie A, 129 in Serie B e 52 in sere C. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha giocato nella serie cadetta con le maglie di Padova, Varese, Cittadella e Pordenone. Ha sottoscritto un contratto biennale sino al 30 giugno 2024.



Infine, dalla Spal, il giovane portiere Cesare Galeotti. Classe 2002, arriva con la formula del prestito sino al 30 giugno 2023. Cresciuto nel settore giovanile biancoazzurro, la stagione scorsa ha difeso i pali della Pergolettese registrando 26 presenze.