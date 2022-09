MotoGp, tanti eventi collaterali a Cattolica tra spettacoli e body painting

Eventi

| 11:37 - 02 Settembre 2022

Siamo arrivati al weekend del MotoGP con il Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini. Mentre sale la febbre intorno al Misano World Circuit anche Cattolica è pronta ad accogliere gli appassionati delle due ruote con gli eventi collaterali in programma in città.



Da alcuni giorni, infatti, è iniziato il "City dressing" per le strade del centro città. Una maniera per evocare le curve dei Tifosi, con via Mancini, via Curiel e Viale Dante colorate dalle bandiere dei Team.



Questa sera, venerdì 2 settembre alle ore 21:00, prevista l'esibizione musicale live "Superstar Show" sul palco di Piazza I° Maggio. Il frontman Roy Paladini (vincitore della trasmissione “Momenti di Gloria” con Mike Bongiorno, Italia’s Got Talent e tante altre), insieme a Sara Migatti e Larry Dacco’ faranno rivivere in ordine cronologico "la storia delle Pop star". Un omaggio ai grandi della musica Pop e Rock di tutti i tempi da Elvis Presley, Aretha Franklin passando per John Travolta, Madonna, Michael Jackson, James Brown, Freddie Mercury, Prince, Rod Stewart, Jamiroquai e molti altri, arrivando fino ai giorni nostri con Bruno Mars, Lady Gaga e Katy Perry stelle indiscusse del panorama mondiale.



Domani, sabato 3 settembre, dalle ore 16:00 andrà in scena "#ColorsOfCattolica!". In viale Bovio e viale Matteotti spazio a postazioni dedicate al body painting, stand di birra e dj-set. Dalle 17:00, invece, da viale Curiel partirà la sfilata di minimoto con protagonisti i loro giovanissimi centauri.