Lunedì 5 settembre torna la Fiera di Pugliano

Eventi

Montecopiolo

| 11:00 - 02 Settembre 2022

La fiera di Pugliano.

Tutti i lunedì di settembre (5, 12, 19, 26) e il primo di ottobre (3) nel Comune di Montecopiolo si svolge la famosa e caratteristica “Millenaria fiera di Pugliano”. Questa manifestazione ha radici antichissime, è nata come fiera che si svolgeva nei pressi della Chiesa dedicata alla Madonna di Pugliano con lo scopo di scambiare bestiame e prodotti agricoli prima dell’inverno. Grazie alla sua ottima posizione geografica, Pugliano richiamava commercianti da tutte le zone limitrofe: dalla Romagna, dalle Marche, dalla vicinissima Repubblica di San Marino e dalla Toscana.



In un immenso prato naturale si trovano le bancarelle con ogni tipo di merce. Famose sono “le capanne” sotto le quali si può consumare l’immancabile pesce fritto annaffiato da un buon bicchiere di vino. In loco sono presenti diverse strutture nelle quali si possono degustare prodotti tipici del territorio provenienti anche dalle aziende agricole della zona. Pugliano dista solo 4 km da San Leo e 10 km da Novafeltria.