Bellaria, l'Isola dei Platani accende il 'Gusto delle shopping'

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:29 - 02 Settembre 2022

Dopo il successo della settimana scorsa del Bellaria Street Market, l'Associazione Isola dei Platani realizza un nuovo evento: "Gusto dello Shopping" previsto per sabato 3 e domenica 4 settembre dalle ore 9 alle ore 24 all'interno del Centro Commerciale Naturale Isola dei Platani. Due giorni speciali e convenienti per gli acquisti esclusivi della merce esposta davanti alle attività che partecipano. I commercianti, in sinergia al "Gusto del Porto" del 2 e 3 settembre, proseguono il fine settimana con questo nuovo evento, esponendo merce di stagione a prezzi vantaggiosi.

Gli eventi all'Isola dei Platani proseguono il 9-10-11 settembre con la Fiera della Piadina.