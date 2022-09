Rimini, Finanza identifica e multa sei 'pallinari' in viale Regina Elena

Cronaca

Rimini

| 08:53 - 02 Settembre 2022

Immagine di repertorio.

Finanzieri bloccano il 'palo' dei pallinari prima che avvisi i complici della presenza dei militari, identificate e multate 6 persone. Le Fiamme Gialle di Rimini hanno predisposto un piano di prevenzione contro il gioco delle 'tre campanelle'. Nei giorni scorsi i finanzieri hanno individuato in viale Regina Elena un gruppo di pallinari. Hanno identificato il 'palo' per impedirgli di comunicare la presenza delle forze dell'ordine ai complici, poi hanno intercettato gli altri pallinari. Sono tutti stranieri ai quali è stata contestata la violazione del Regolamento di Polizia Urbana che prevede una multa fino a 3000 euro. Tutto il materiale per il gioco illecito è stato sequestrato.

Durante i controlli la Finanza ha anche identificato una 48enne di origini slovacche sul cui capo pendeva da un ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della locale Procura della Repubblica nel 2017.