Cronaca Rimini | 08:13 - 02 Settembre 2022 Andate completamente distrutte cinque automobiline elettriche sulla pista per bambini a Rivazzurra di Rimini. Un incendio, divampato nella notte tra mercoledì e giovedì in viale Regina Margherita. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. L’ipotesi per ora è che a provocare le fiamme sia stato un cortocircuito o il cattivo funzionamento dell'impianto di ricarica delle "Baby Cars". I carabinieri si occuperanno delle indagini del caso.

