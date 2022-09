Calcio Seconda, il Rimini United cala un altro asso: Carlo Scognamiglio

Sport

Rimini

01 Settembre 2022

Carlo Scognamiglio.





Il Rimini United (Seconda categoria) riabbraccia Carlo Scognamiglio, attaccante classe 2000 (è nato a dicembre) di indubbie qualità, cresciuto nel club riminese e poi passato al Tropical Coriano dove ha conquistato la promozione in Eccellenza.



Nella scorsa stagione Scognamglio ha vestito la maglia del Morciano in Prima categoria. Una pedina che sarà molto utile al tecnico. Con il suo arrivo e quello prossimo di Davide Urbinati, pure lui un giocatore classe 2000 proveniente dai Delfini Rimini, la riconferma di Francesco Sagliocco (13 reti), gli ingaggi del veterano Mezgour e di Halilaj, il reparto offensivo è ora al gran completo. Nella rosa ancora in via di definizione e che verrà annunciata prossimamente, troveranno spazio un gruppo di under della classe 2005 del fiorente settore giovanile.