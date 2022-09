Calcio RSM, alla scoperta della Folgore: a centrocampo Serafini e Cangini

Sport

Repubblica San Marino

| 17:32 - 01 Settembre 2022

L'attaccante Marco Bernardi in azione.

Nel fine settimana scatta il campionato sammarinese 2022/23. La Folgore riparte dalla finale di Coppa Titano persa contro il Tre Fiori, con la convinzione di poter dire la sua anche in questa stagione. La società ha lavorato in estate per allestire una rosa all’altezza delle aspettative. Debutto domenica 4 settembre alle 15 contro la Libertas.



La difesa della porta viene affidata ad Andrea Mignani e Francesco Pollini. Mignani, classe 1998, ha vestito la maglia della Folgore anche la scorsa stagione, mentre il volto nuovo è Pollini, in arrivo dal Tropical Coriano (Eccellenza). Dopo gli addii di Moussa Gueye e Davide Bicchiarelli, infatti, la squadra di Falciano ha deciso di affidarsi all’esperto portiere ventisettenne, che ha militato a lungo in eccellenza.



Difesa praticamente confermata in toto, con un unico innesto, che è al contempo anche un gradito ritorno, quello di Francesco Sartori. L’esperto ventinovenne italiano torna a vestire la maglia giallorossonera dopo aver giocato nelle ultime due stagioni nella Libertas e nel Tre Penne. Si rinforza così la linea difensiva, composta, oltre a Sartori, da Cristian Brolli, Giacomo Francioni, Daniel Piscaglia, Roberto Rosini, Andrea Sabbadini e Fabio Sottile.



A centrocampo vestiranno ancora la maglia della società di Falciano Enrico Golinucci e Andrea Pasini, ai quali si aggiunge il ritorno di Matteo Serafini dopo la precedente esperienza di due anni fa. Il reparto è completato dall’ex Murata Alessio Cangini – classe 1991, esperto di calcio sammarinese visto che ha giocato anche nella Fiorita e nel Domagnano – e da Riccardo Montanari – classe 1991, giunge per la prima volta a San Marino dal Rimini United (Seconda categoria), con cui ha disputato l’ultima stagione.



In attacco conferma per Alan Cirquetti, Edoardo Garcia e Matteo Giardi. Ritorna Marco Bernardi, che ha già vestito la maglia giallorossonera nelle stagioni 2018/19 e 2020/21. Il primo rinforzo è il trentenne Alessandro Mami, proveniente dal Rimini United (seconda categoria), ma con un lungo trascorso nel Domagnano. Conoscono il campionato sammarinese anche Mattia Urbinati, classe 1995, nelle ultime due stagioni in forza al Cailungo, e Daniele Santoni, classe 1992, pure lui nella squadra rossoverde nel 2020/21, prima di approdare nel Misano in promozione. Si tratta invece di una prima volta a San Marino per il giovane 2000 Marco Di Marzio, in arrivo dal Riccione con cui ha disputato l’ultimo campionato.