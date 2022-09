Entra nel vivo il Gran Premio Gryfyn di San Marino, da venerdì in pista

Eventi

Misano Adriatico

| 17:15 - 01 Settembre 2022

La presentazione Sport electric motorcycle - foto Bondi.

Con le prime conferenze stampa dei piloti e gli eventi andati in scena nel mattino, il Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini è pronto ad entrare nel vivo. C’è già un bel fermento a Misano World Circuit, dove da domani sarà la pista a parlare con le prime prove libere di MotoGp, Moto 2 e Moto3 e le qualifiche del Finetwork FIM JuniorGP™ World Championship, che a Misano potrebbe incoronare il suo vincitore.



E' partito il progetto Ride to Fim Awards



Quarantaquattro giovani talenti provenienti dalla selezione nazionale italiana, dal Campionato Italiano Velocità Junior e dalla FIM Europe Women’s European Cup hanno preso parte, questa mattina, alla prima tappa di “Ride to FIM Awards – the Future of Motorcycling”. La Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM), in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), ha lanciato a Misano World Circuito il percorso di quattro eventi che condurranno alla celebrazione dei Campioni del Mondo di Motociclismo, i FIM Awards, previsti per il 3 dicembre a Rimini.



Al centro del workshop alcuni temi importantissimi per la costruzione della professionalità dei piloti del futuro. Si è parlato di abilità comunicative sia versi media, sia nel proprio ambiente di lavoro.



Per affrontare la comunicazione verso i media sono intervenuti Emma Bove, Principal CoE Human Capital presso Business Integration Partners, i giornalisti Antonio Boselli (Sky Sport), Paolo Ianieri (Gazzetta dello Sport), Loris Capirossi, tre volte campione del mondo che ha raccontato la sua esperienza personale, e il designer Aldo Drudi.



A seguire la parte relativa alla comunicazione professionale, con gli utili spunti forniti da Simone Folgori, Coordinatore Comitato Velocità FMI, Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo Ducati Corse, Massimo Rivola, AD Aprilia Racing, e Giorgio Barbier, Direttore Motor Racing Pirelli.



Hanno inoltre presenziato, dando consigli agli aspiranti piloti, Michele Pirro, Matteo Ferrari, Niccolò Antonelli e Celestino Vietti.



A Mwc il primo corso per tecnici del motociclismo sportivo presentato oggi "Sport & electric motorcycle"



La Fondazione ITS meccanica della regione Emilia-Romagna ha presentato oggi ‘Sport & Electric Motorcycle’, in collaborazione con Misano World Circuit, FMI – Federazione Motociclistica italiana e le imprese del territorio. Inoltre, con il sostegno fondamentale di Confindustria Romagna e del suo ente di formazione Assoform, la Fondazione gestirà fisicamente l’organizzazione didattica in convenzione con ITS MAKER.



Si tratta del primo in Italia dedicato al motociclismo sportivo, che avrà come sede principale Misano World Circuit. Partenza fra due mesi e le iscrizioni sono aperte fino al 14 ottobre sul sito www.itsmaker.it







La maggior parte del percorso si terrà presso gli spazi del circuito. Nel weekend della MotoGP è attivo un box informativo allestito da Garage 51, che i giovani interessati potranno visitare di persona e dove potranno ricevere informazioni circa il percorso formativo che, come tutti i corsi ITS Maker, prevede un biennio di formazione con 2.000 ore di lezione, di cui il 40% di stage in azienda, con docenti provenienti dalle imprese e del mondo del motociclismo sportivo.



Alla presentazione è intervenuto il pilota e collaudatore Ducati Michele Pirro, testimonial del progetto.







“Siamo davvero orgogliosi per questo nuovo corso – ha sottolineato Giuseppe Boschini, direttore operativo ITS Maker -, perché è il primo in Italia di questo genere e soprattutto perché importanti imprese del settore, istituzioni e realtà prestigiose come Misano World Circuit, la FMI e Garage 51, ci affiancano in questa avventura”.







“Il progetto ITS, Istituti Tecnici Superiori, si inserisce nel percorso di sviluppo che coinvolge tanti operatori romagnoli – aggiunge Andrea Albani, managing director MWC – ed ha l’obiettivo di tutelare e fare crescere il patrimonio motoristico fatto di preparatori, case costruttrici, team, piloti e impianti sportivi. L’iniziativa coinvolge scuola e imprese in maniera sistemica. È facile immaginare che i partecipanti troveranno immediata occupazione e così renderemo strutturale il percorso professionale di una componente fondamentale nei team sportivi”.





Misano Green Circuit: sostenibilità e sviluppo vanno a braccetto







Prosegue il percorso di Misano Green Circuit, il programma che caratterizza tutte le iniziative del Simoncelli all’insegna della sostenibilità. Dopo la certificazione Iso 2021 conseguita nel maggio scorso, unico impianto del motorsport accreditato in Italia da TÜV SÜD come standard per la certificazione del sistema di gestione sostenibile degli eventi, s’è aggiunto a luglio l’ottenimento dalla FIA della certificazione ‘3 STARS’ che riconosce a MWC il massimo livello di accreditamento ambientale che coinvolge oltre alle strutture e la qualità dei servizi offerti, anche i comportamenti di pubblico e team.



Tutto ciò si declina nella quotidianità degli eventi, in aggiunta alle attività strutturali che riguardano il potenziamento delle isole ecologiche, l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile, ecc.



Fattore rilevante sono le aree di ricarica dei mezzi elettrici che sabato mattina (ore 11.00 MWC Square) avranno ulteriore ampliamento con l’inaugurazione di una nuova stazione realizzata da Atlante, società del Gruppo NHOA. L’infrastruttura di ricarica Atlante sarà accessibile tutto l’anno ed individuabile sulle principali App di servizi per la mobilità elettrica.







Nel weekend debutta anche il nuovo brick brandizzato MWC per la distribuzione dell’acqua. È un contenitore composto da materie prime rinnovabili per il 76% che garantisce un ridotto impatto ambientale e una maggiore sostenibilità Sono quindi sostituite le vecchie bottiglie in plastica e oltre 50.000 nuovi brick conterranno l’acqua in vendita nei punti ristori







Solida e di grande importanza la partnership fra MWC e l’Associazione Papa Giovanni XXIII in numerosi ambiti. Uno di questi, in collaborazione con la società di catering Summertrade e i team sportivi, riguarda il recupero delle eccedenze alimentari. Un team appositamente organizzato si occupa della raccolta, stoccaggio e distribuzione alle comunità del territorio di quanto recuperato. Da maggio a oggi sono oltre 1.000 i pasti garantiti.







Confermate la pit walk solidale – oggi alle 17.30 – con gli ospiti delle comunità del territorio che percorreranno la corsia box incontrando i team per un’esperienza che ogni anno si rivela entusiasmante.





Misano Motogp Fanzone



Domani debutto per una grande novità del weekend: Misano MotoGP Fanzone. Al Prato 1 sarà allestito un grande palco che fino a sabato, dalle 12.00 alle 18.30, ospiterà fino alle 17.00 l’animazione dei deejay di Red Bull e la messa in palio del merchandising MWC, poi a seguire i piloti a contatto col pubblico. Tutto il pubblico presente in autodromo nelle due giornate potrà confluire gratuitamente alla MotoGP Fanzone del Prato 1 dalle 16:00.



I piloti attesi nelle due giornate: Luca Marini, Marco Bezzecchi, Michele Pirro, Celestino Vietti, Niccolò Antonelli, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Riccardo Rossi, Dennis Foggia, Lorenzo Dallaporta. Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Elia Bartolini, Nicola Carraro, Alberto Surra, Andrea Migno, Mattia Pasini, Stefano Nepa e Toni Arbolino.



Arbolino, Gonzales, Migno e Vinales firmano il successo della Riviera di Rimini nel Motogp Football Match



Non si sono risparmiati i 40 piloti scesi in campo ieri, nel tardo pomeriggio, nel centro sportivo di Montecchio, a San Marino, per il MotoGp ™ Football Match, simpatico antipasto della sfida che da domani si accenderà in pista al Misano World Circuit. A spuntarla è stato il team della Riviera di Rimini, capitanato dagli allenatori Franco Morbidelli e Aleix Espargarò, che si è imposto con un tennistico 6-2 sulla formazione di San Marino, guidata da Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. A segno, per la squadra vincitrice, Tony Arbolino e Manuel Gonzàles, entrambi autori di una doppietta, Maverick Viñales e Andrea Migno, mentre le reti del team San Marino sono di Zarco e Ramírez.



Tra le fila dei biancazzurri anche i Segretari di Stato della Repubblica di San Marino Teodoro Lonfernini e Federico Pedini Amati, oltre al CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta, ai quali è spettato il calcio d’inizio.



Ai vincitori è stata consegnata la speciale edizione sammarinese del gioco del Monopoli.





Gli eventi di venerdì 2 settembre





A MWC, alle 18.30 al Pit Building è in programma la presentazione di 50 ANNI DI CORSE / 50 YEARS OF RACING. 1972-2022, l’opera editoriale realizzata da Misano World Circuit con Sergio Nada Editore e curata da Marco Montemaggi. Il libro racconta i primi 50 anni di attività del circuito, da quando, il 6 agosto 1972, un manipolo di imprenditori locali incoraggiati da Enzo Ferrari avviò l’allora Autodromo Santamonica.



Interverranno tanti personaggi del motorsport e due di loro simboleggeranno questa storia leggendaria: Loris Capirossi e Franco Uncini. Oltre al curatore, Marco Montemaggi, presenti i componenti il comitato scientifico composto da Marco Masetti, Sergio Remondino, Luigi Rivola e Davide Bagnaresi. Stefano Nada e Leonardo Acerbi interverranno in rappresentanza della casa editrice. Presenti anche Maurizio Damerini e Umberto Trevi, figure storiche del circuito.



Tutti gli ospiti saranno accolti da Luca Colaiacovo, Presidente Santa Monica con tutto il CdA e da Andrea Albani, Managing Director Misano World Circuit.



Al termine, prima del brindisi, presentazione del casco Arai con grafica dedicata al 50° MWC e avverrà anche la premiazione del contest fotografico #mwc50shots che in due mesi ha visto pubblicare su Instagram oltre 250 immagini dedicate all’esperienza degli appassionati in circuito. L’immagine scelta, completerà la mostra fotografica allestita al Pit Building.







L’Arena 58 di Misano Adriatico ospiterà alle Circus Trial Tour 17.00, alle 19.00-21.50-23.20 spettacoli e show di drifting, alle 21.00 Matti da Corinaldo coi folcloristici motori, alle 21.20 e 23 lo spettacolo FMX International e Freee Style Motocross. Alle 21.00 in piazza della Repubblica il talk show Burdel da Cursa, mentre in piazza della Repubblica Pit Lane di moto storiche ed esposizione Yamaha.







A Rimini il Red Bull Free Style Show che alle 23.00 sul lungomare proporrà uno show di motocross freestyle ed emozionanti backflip. A disposizione anche showbike ufficiali con cui scattare fotografie. Un DJ accompagnerà la serata suonando dalla Red Bull event car Volvo Sugga.







A Cattolica, alle 21.00 in Piazza Primo Maggio, il concerto Superstar Show con il meglio della musica 80/90/2000







A Coriano il saluto a tutti i partecipanti al Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini con l’accensione straordinaria della fiamma dedicata a Marco Simoncelli. La fiamma che esce dall'installazione "Every Sunday", donata dalla Dainese, solitamente s’accende ogni domenica per 58 secondi, al tramonto del sole (in orario solare) e un'ora dopo (in orario legale). Per l'occasione, la fiamma si accenderà domani, venerdì 2 settembre, alle 19.00.



Il programma in pista



08:25-08:45 FIM Enel MotoE™ World Cup Free Practice



09:00-09:40 Moto3™ Free Practice



09:55-10:40 MotoGP™ Free Practice



10:55-11:35 Moto2™ Free Practice 1



11:50-12:20 Finetwork FIM JuniorGP World ChampionshipFree Practice



12:35-12:55 FIM Enel MotoE™ World Cup Free Practice 2



13:15-13:55 Moto3™ Free Practice 2



14:10-14:55 MotoGP™ Free Practice 2



15:10-15:50 Moto2™ Free Practice 2



16:05-16:35 Finetwork FIM JuniorGP World Championship Qualifying 1



16:50-17:00 FIM Enel MotoE™ World Cup Qualifying 1



17:10-17:20 FIM Enel MotoE™ World Cup Qualifying 2



17:35-18:05 Finetwork FIM JuniorGP World Championship Qualifying 2