Calcio C, il Modena gira Guiebre alla Reggiana. Bomber Vuthaj approda al Foggia

Sport

Rimini

| 16:13 - 01 Settembre 2022

Dardan Vuthaj in biancorosso.

Bomber Dardan Vuthaj, l'attaccante di origine albanese ex Rimini (classe 1995), approda al Foggia, firmando un contratto biennale. i Satanelli lo hanno strappato alla concorrenza di altre big di Lega Pro, Avellino su tutte. Nella scorsa stagione al Novara ha segnto 37 gol in 41 partite.

“Arrivo al Foggia per vincere. Quando la società mi ha chiamato ho messo da parte tutte le altre richieste per venire qui. C’è un progetto importante – spiega Vuthaj – e questa tifoseria mi fa impazzire. Un obiettivo personale? Fare tanti gol mettendomi a disposizione della squadra. Non vedo l’ora di iniziare, forza Foggia”, conclude il nuovo attaccante rossonero.



Un altro ex Rimini, l'esterno mancino Abdoul Razack Guiebre, classe 1997, passato pochi giorni fa dal Monopoli al Modena (250mila euro) ora viene girato dal club canarino alla Reggiana in prestito. Questo perché è saltato il trasferimento di Paulo Azzi allo Spezia. Si è scatenata una vera e propria asta per il terzino del Burkina Faso: il Bari sembrava essersi assicurato il giocatore, ma nelle ultime ore c’è stato il sorpasso della Reggiana. Guiebre ha collezionato oltre cento presenze in Serie C con le divise del Rimini, del Rieti e del Monopoli.