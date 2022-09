Talamello, la squadra di calcio del Real Montefeltro ai nastri di partenza

Sport

| 16:12 - 01 Settembre 2022

Real Montefeltro.



Lunedì 22 agosto è partita la preparazione, in vista del prossimo campionato, per i 25 giocatori del Real Montefeltro, compagine iscritta alla Terza Categoria girone B (Rimini-Forlì Cesena). In panchina è stato confermato Gigi Giovagnoli, uno dei fondatori della società, nata nel 2019. E a causa dell'emergenza pandemica, solo il terzo anno della società è stato quello buono..per terminare un campionato. C'è dunque grande voglia di riassaporare nuovamente le sensazioni del campo, mettendo però al centro i principi sani dello sport: "L'amicizia, la voglia di stare in gruppo - spiegano i dirigenti - d'altra parte la nostra realtà è nata tra i tavolini del bar, per dare la possibilità ai ragazzi del territorio di fare ciò che a loro più piace, cioé giocare a calcio".



I dirigenti evidenziano con soddisfazione "il maggior riconoscimento al lavoro lavoro", cioé il tifo di tantissimi appassionati. "Il nostro scopo

è quello di valorizzare i giovani del territorio e fare in modo di curare una struttura sportiva assolutamente di prima scelta, come quella di Talamello".



LA ROSA Amadei Mirko, Arapi Enea, Bartolini Tommaso, Baschetti Giovanni, Bucci Mattia, Cedrini Matteo, Cupi Fabrizio, El Aini Wassime, Evangelisti Luca, Fraboni Fernando, Gentili Andrea, Giacomini Gabriele, Giacomini Manuel, Gregori Michele, Longhi Edoardo, Lotti Alberto, Maffei Daniele, Mingrone Lorenzo, Morciano Federico, Paolini Leonardo, Partisani Alex, Picutti Santiago, Pignani Elia, Reali Francesco, Semprini Lorenzo.