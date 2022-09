San Marino, anche Latvala e Rovanpera al Rally Legend con le auto Toyota

Sport

Repubblica San Marino

| 15:15 - 01 Settembre 2022

Jari Matti Latvala - nella gallery Kalle Rovanperä.

Con la loro partecipazione al Rally Legend, popolare evento di San Marino dal 13 al 16 ottobre, Latvala e Rovanperä dimostreranno l'amore di Toyota Gazoo Racing per i rally e la passione per gli sport motoristici, nonché la sua orgogliosa eredità.

Entrambi guideranno classiche auto da rally Toyota della scuderia di Latvala. Noto per essere un vero appassionato di questo sport, Jari-Matti partecipa regolarmente a eventi storici e guiderà la sua Toyota Celica GT-Four ST165 del 1990, simile al modello con cui Carlos Sainz è diventato il primo campione del mondo Toyota.

Essendo il più giovane vincitore di un rally WRC, Rovanperä rappresenta la nuova generazione, ma è cresciuto con i rally nel sangue. Guiderà la Toyota Celica GT-Four ST185 di Latvala del 1992, un modello che ha vinto tre titoli mondiali consecutivi con Sainz, Juha Kankkunen e Didier Auriol.

"Siamo estremamente felici che Jari e Kalle partecipino a Rallylegend 2022 - commenta Vito Piarulli per l'Organizzazione dell’evento - Per noi è il modo migliore per festeggiare le venti edizioni. Ringraziamo Jari che ci onora per la sua amicizia e attendiamo con grande piacere il giovane campione Kalle".