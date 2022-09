Assicurazione moto: l'importanza di richiedere un preventivo online

Attualità

Nazionale

07:28 - 02 Settembre 2022

L'inflazione continua a correre e i suoi effetti sono pesantissimi per le tasche degli italiani: quella dei motociclisti, insieme agli automobilisti, è una delle categorie più penalizzate, perché dopo aver subito gli evidenti rincari dei carburanti stanno affrontando anche gli aumenti dei premi delle polizze RC. E poi c'è la riforma del Card, che secondo l'ANCMA, ovvero l'associazione nazionale ciclo motociclo e accessori, potrebbe portare ad ulteriori rincari.

In un contesto del genere diventa ancora più importante riuscire ad individuare le offerte più convenienti tra quelle presenti sul mercato. Il modo migliore per farlo consiste nel richiedere un preventivo online: con pochi click si possono conoscere le caratteristiche delle polizze proposte da diverse compagnie, in modo da poter fare un confronto immediato sia per quanto riguarda l'ampiezza della copertura che per quanto riguarda l'entità del premio richiesto.







A chi rivolgersi per un preventivo moto assicurazione?

I dati necessari per richiedere un preventivo assicurazione moto

Come personalizzare l’assicurazione moto in fase di calcolo preventivo

Attualmente, il preventivo assicurazione moto può essere richiesto direttamente online in modo facile e veloce, affidandosi a siti specializzati come, portale di comparazione che offre un servizio preciso, attento e personalizzato sulle esigenze di ogni utente.In questo modo sarà possibilee i costi delle proposte disponibili e individuare quelle più convenienti e più in linea con le proprie necessità. Sono infatti numerose le coperture che è possibile attivare a seconda anche dell’utilizzo che si fa del veicolo.La procedura da seguire per calcolare il preventivo online dell'assicurazione moto è davvero molto semplice: in pratica è sufficienteper poter visualizzare la schermata con tutte le polizze disponibili. Il primo form che bisogna riempire è quello relativo ai: qui il contraente deve indicare il proprio sesso, lo stato civile, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio conseguito e la professione svolta.Il secondo modulo invece è quello dedicato aida assicurare: qui bisogna specificare se è già di proprietà o deve ancora essere acquistato e poi si deve inserire l'anno di immatricolazione e di acquisto, la targa, la marca, il modello e le distanze percorse nel corso dell'anno. È necessario anche indicare se la moto è dotata di antifurto e dove viene parcheggiata. L'ultimo modulo riguarda i, quindi decorrenza della nuova polizza, situazione assicurativa attuale ed altri dettagli.Tutte le informazioni inserite vengono utilizzate dal sistema per individuare. Le offerte analizzate sono quelle proposte da compagnie online come Allianz Direct, ConTe, Direct, Genertel, Driver, GenialClick, Linear, Prima.it, Quixa, Verti e Zurich Connect. C'è anche la possibilità di personalizzare ulteriormente le polizze: chi ha delle precise necessità di copertura può aggiungere le cosiddetteLe garanzie accessorie più gettonate sono la, che permette di poter contare sull'assistenza di un legale nel caso in cui si venga coinvolti in qualche controversia legale, e la garanzia, che consente di beneficiare del soccorso stradale gratuito se si verificano dei guasti alla moto oppure se si ha la necessità di essere accompagnato presso l'officina più vicina.Il motociclista, infine, considerando che la moto spesso viene lasciata ferma durante i mesi più freddi, potrebbe optare per una, distribuendo la durata della copertura assicurativa e l'entità del premio su un arco temporale più ampio.