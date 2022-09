Rimini, vede la Polizia Locale e getta la cocaina tra gli ombrelloni

Cronaca

Rimini

| 14:15 - 01 Settembre 2022

La droga sequestrata.

La Polizia Locale ha svolto lo scorso martedì 30 agosto - nel turno serale - un altro importante servizio di controllo a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti che si è concentrato sulla spiaggia nella zona di Marina Centro. Un'attività svolta in abiti civili dagli uomini della Squadra Giudiziaria, che ha portato al fermo e alla denuncia di un cittadino straniero trovato in possesso di 12 dosi di cocaina e 28 grammi di Hashish.



In particolare gli agenti durante il consueto controllo della zona degli ombrelloni, fatto nelle ore serali nell’area retrostante l’ex delfinario, avevano notato una persona che, alla loro vista, tentava di liberarsi di alcuni involucri che nascondeva in dosso, per poi allontanarsi in fretta. Dopo il fermo dell’uomo e il recupero del materiale gli agenti hanno costatato che si trattava di 12 dosi di cocaina da mezzo grammo ciascuna già pronte per la vendita e 28 grammi di hashish, suddivisa in 2 pezzi. Sostanze stupefacenti sottopone a sequestro come prevede la norma.



Il 28enne che non ha mostrato nessun documento identificativo è stato accompagnato in Comando per essere sottoposto alla perquisizione personale da cui è emerso ancora un altro piccolo quantitativo di sostanza, nascosto tra i vestiti. Essendo privo di documenti identificativi, su disposizione del Magistrato di turno è stato trattenuto nella sala d’attesa protetta per essere sottoposto, nella mattina di ieri ai rilievi dattiloscopici, dai quali è risultato irregolare sul territorio italiano. Al termine dell’attività investigativa è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo disposizione dell’ufficio immigrazione. Durante lo stesso servizio sono stati segnalati alla Prefettura altri 2 giovani italiani, fermati successivamente perché trovati in possesso di modiche quantità per uso personale.