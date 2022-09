Rimini, spaccia di notte a Marina Centro, arrestato dalla Polizia

Cronaca

Rimini

| 14:10 - 01 Settembre 2022

Immagine di repertorio.

Consegna frettolosamente un involucro ad una persona e poi si allontana in velocità. Lo scambio tra i due non è sfuggito ad una volante della Polizia che all'1 di notte di giovedì 1 settembre si trovava a Marina Centro. Gli agenti hanno seguito l'uomo che aveva ceduto l'involucro. Una volta raggiunto lo hanno perquisito trovandogli addosso della sostanza stupefacente e soldi, ritenuti provento della vendita della droga. Le successive indagini hanno permesso di appurare i numerosi precedenti penali a carico dell'uomo, inerenti a stupefacenti. E' stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, in concorso. Verrà processato per direttissima.