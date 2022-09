Rimini, in lavanderia di notte non per il bucato ma per rubare: arrestato dalla Polizia

Cronaca

Rimini

| 14:03 - 01 Settembre 2022

Immagine di repertorio.

Entra nottetempo in una lavanderia di via Tripoli non per fare il bucato ma per rubare soldi e merce: arrestato dalla Polizia. I fatti sono accaduti poco prima delle 5 del mattino di oggi, giovedì 1 settembre, a Rimini. La Polizia è stata allertata da una chiamata al 112 che riferiva di una persona all'interno della lavanderia, ancora chiusa. La volante, giunta sul posto, ha fermato l'uomo che per entrare nel negozio aveva scassinato la porta a vetri all'ingresso. E' stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso.