Rimini, prende la borsa e scappa: inseguito da un poliziotto e dai Carabinieri

Cronaca

Rimini

| 13:56 - 01 Settembre 2022

Immagine di repertorio.

Avrebbe rubato la borsa alla moglie di un agente di Polizia e lo ha schiaffeggiato prima di darsi alla fuga. I fatti, accaduti a Rimini, risalgono alla giornata di mercoledì. Protagonista un 49enne straniero senza fissa dimora, con precedenti.

Dopo aver sottratto la borsa il ladro ha preso a schiaffi in faccia il marito della vittima che si era già qualificato come poliziotto. Il 49enne è così scappato venendo inseguito dall'agente. In quel mentre i Carabinieri, che si trovavano in zona, hanno notato la scena bloccando il presunto rapinatore e portandolo in caserma. Il 49enne è stato arrestato per rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La borsa è stata restituita alla signora. L'arresto è stato convalidato, l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora.