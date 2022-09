Santarcangelo, arrivano le pareti della scuola primaria di Canonica

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:56 - 01 Settembre 2022

L'arrivo del legno in cantiere.

I lavori per la realizzazione della scuola primaria di Canonica, che non si sono mai interrotti dalla recente ripresa del cantiere, proseguono secondo il cronoprogramma stabilito.



È arrivato infatti nella mattinata di oggi (giovedì 1° settembre), il primo bilico contenente le assi di legno che saranno impiegate per realizzare le pareti della struttura. Altre ne arriveranno domani e nelle due settimane successive con quattro viaggi, cui seguiranno ulteriori trasporti di legname per i lavori residui.



In linea con i tempi indicati nell’incontro pubblico del giugno scorso, la posa del legno che sta arrivando in questi giorni verrà eseguita a partire da lunedì 5 settembre e proseguirà per circa due mesi, al termine dei quali la struttura sarà visibile e ben riconoscibile.



Questi lavori sono stati anticipati, nelle scorse settimane, da attività di pulizia dell’area di cantiere e dalla predisposizione degli allacci delle utenze necessarie all’esecuzione dei lavori. Nello stesso periodo sono stati installati anche i box necessari per il personale e il tradizionale lavoro in cantiere, oltre ai servizi igienici.



Infine, nell’area, è già stata montata la gru che verrà utilizzata per il sollevamento dei carichi, nonché il cordolo di base della carpenteria metallica che servirà da connessione tra la fondazione già esistente e le pareti di legno che saranno montate.



Proprio questa operazione era in corso lo scorso 12 agosto, al momento del sopralluogo effettuato in cantiere dalla Alice Parma, dall’assessora alla Scuola Angela Garattoni e dall’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti, alla presenza di tecnici e operai edili della Cooperativa Formula Servizi.