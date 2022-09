Santarcangelo, tornano la Casa del Tempo e il Bookcrossing nel weekend

Eventi

01 Settembre 2022

Venerdì 2 settembre al Musas è in programma lo scambio di libri in libertà: dalle 19 alle 23 è possibile visitare le sale del museo, lasciare un libro già letto e prenderne un altro. Nell’occasione, sarà possibile scoprire le opere dell'artista Caterina Nanni in mostra lungo il percorso museale nell'esposizione “R-ESISTENZE”, raccolta di installazioni realizzate con l’assemblaggio di rifiuti elettronici, scarti di ferramenta, parti meccaniche, e altri materiali di recupero.



Domenica 4 settembre, invece, torna la Casa del Tempo: in piazza Ganganelli e sotto il porticato del Municipio saranno presenti le bancarelle di antiquariato, modernariato e vintage con mobili, manufatti, arte, accessori, libri, dischi, collezionismo e tessuti.



Nel frattempo, all’intero dei musei comunali prosegue anche per il mese di settembre il “Corso di disegno per chi ha cervello – ovvero il corso per chi pensa di non saper disegnare” curato dall’artista Elvis Spadoni. Per i bambini è prevista la quota di partecipazione di 50 euro e i corsi si terranno al Museo Etnografico. Le lezioni per gli adulti si svolgeranno invece al Museo Storico Archeologico, con una quota di partecipazione di 80 euro. Per informazioni e iscrizioni: 0541/624703 – focus@focusantarcangelo.it