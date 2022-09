Sant'Agata Feltria ricorda Benny Faeti, l'intellettuale che fece rinascere Petrella Guidi

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 12:31 - 01 Settembre 2022



Nell’ambito del progetto realizzato da Verde e Antico per la promozione del brand del territorio “Salute Viaggiatore” del Gal Valli Marecchia e Conca, si terrà il 3 settembre, alle ore 15,30, presso il prato della torre di Petrella Guidi (Sant'Agata Feltria) un evento legato al progetto culturale legato alla figura di Benny Faeti, scrittore, giornalista e storico della valle. Questi, dal 1990, fu il promotore della rinascita del borgo di Petrella Guidi, assieme a un gruppo di amici: dal pittore Antonio Saliola che ancora trascorre le estati nel borgo, allo scultore Ugo Riva, al mosaicista Marco Bravura, all’imprenditore Paolo Trento ed altri amici bolognesi).



Durante l’incontro, oltre che della presentazione del progetto, si parlerà del restauro del Borgo con l’allora e attuale Sindaco di Sant’Agata Feltria, Goffredo Polidori. Verrà inoltre ricordata la figura di Benny Faeti attraverso la testimonianza di amici, Lora Guerra, Mara Valentini, Luca Telò.



Verrà presentato il centro di documentazione casa d’artista dedicato a Benny Faeti con le testimonianze fotografiche e documentali degli artisti - pittori, scultori, registi, e personaggi dello spettacolo e della cultura - che per oltre venti anni sono passati dalla casa e da Petrella Guidi.



In caso di maltempo, l’evento si terrà nella Chiesa a fianco la Torre di Petrella Guidi.