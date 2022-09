Rimini, bimbo necessita di cure speciali e costose. I genitori aprono raccolta fondi

Attualità

Rimini

01 Settembre 2022







Oliver è un bimbo di nove mesi affetto da una grave malattia. I genitori, Valentina Fidamante e Francesco Gatta, hanno lanciato una campagna su GoFundMe per pagare i numerosi trasferimenti da Rimini a Roma, poiché il piccolo è seguito al Bambin Gesù.

“A quattro mesi - scrivono - abbiamo ricevuto la diagnosi di neurofibromatosi di tipo 1: solitamente - spiegano - questa malattia non dà problemi gravi ai bimbi così piccoli, ma per Oliver non è stato così”.



“Non c'è una cura - continuano - l'unico medicinale approvato in Italia è utilizzabile dai due anni. Oli è il primo caso conosciuto, così grave per dimensione e posizione, in un bambino così piccolo e all'ospedale della nostra città - proseguono - non hanno tutte le risorse per seguirci nel migliore dei modi, per questo sono necessari i ricoveri a Roma”.



“Purtroppo - scrive Valentina, che con Francesco ha altri due bambini - questi viaggi hanno un costo che facciamo fatica a sostenere, inoltre ho un’attività che per via della situazione non sto più riuscendo a gestire. Al momento - conclude - ci troviamo in difficoltà anche solo ad affrontare le spese della vita quotidiana”.



La raccolta in aiuto della famiglia di Oliver è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/un-aiuto-alla-famiglia-di-oliver