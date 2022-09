San Marino, il festival dei fumetti e della cultura pop fa il pienone

Attualità

Repubblica San Marino

| 09:33 - 01 Settembre 2022



Si è conclusa con successo la 9° edizione di San Marino Comics Festival che si è svolto il 26, 27 e 28 agosto nel centro storico della Repubblica di San Marino.

In termini di presenze sono stati registrati 30.843 visitatori nei parcheggi del Titano e 16.161 passaggi in funivia. Si stimano anche oltre 3.123 persone arrivate nei parcheggi periferici di Baldasserona e Borgo Maggiore. Le contrade di San Marino si sono riempite già dal mattino del venerdì con gruppi di performers e cosplayers facendo subito respirare un’aria di divertimento e spensieratezza, tipica del San Marino Comics Festival. “Questa edizione fa tesoro della maturità raggiunta dal festival negli anni precedenti e ne amplifica i pregi”, dice Paolo Gualdi, presidente dell’Associazione San Marino Comics. “Il piano operativo di sicurezza messo in campo dalla nostra associazione ha ricevuto il plauso della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine che hanno collaborato alla realizzazione e allo svolgimento del Festival, per la sicurezza del pubblico e dei cittadini residenti. La dimostrazione è stata la gestione delle due parentesi di maltempo di sabato e domenica pomeriggio, dove tutto lo staff è prontamente intervenuto per mettere in sicurezza tutte le aree maggiormente esposte”.

L’afflusso di pubblico ha premiato tutti gli oltre 80 eventi giornalieri facenti parte del programma del Festival, tra i quali gli eventi a tema Harry Potter, la mostra del Maestro Junichi Hayama, i concerti a Campo Bruno Reffi di Animeniacs, Giorgio Vanni e Gem Boy, lo show di Chef Hiro, quello di Francesco Lancia, i percorsi esperienziali a tema fiabe, gli spettacoli musicali, cosplay e teatrali sul palco presso la Cava dei Balestrieri e Cava Antica, la mostra e le sfilate steampunk con momenti conviviali per tutti i partecipanti, l’area Lego e l’area giochi da tavolo coordinata da Play Modena, il più grande festival del gioco d’Italia. “Il coordinamento e la preparazione del nostro splendido staff (al quale vanno i ringraziamenti del Consiglio Direttivo di San Marino Comics), con referenti esperti e divisi per ogni zona e per ogni evento, ha dato i suoi frutti nella logistica e nello svolgimento in sicurezza del festival - continua Paolo Gualdi - Soprattutto ci siamo resi conto di aver raggiunto lo scopo quando abbiamo visto i sorrisi delle persone che giravano per l’evento con la nostra mappa in mano per essere sicuri di non perdersi neppure un contenuto, in un clima ordinato e spensierato che si può respirare solo al Comics”.

Importanti anche i numeri degli hotel che hanno accolto ospiti e performers dell’evento. Per garantire l’ospitalità ai soli vip e performer infatti sono stati utilizzati 13 hotel del territorio per 211 persone. I pasti a loro distribuiti sono stati oltre 900 nell’arco dell’intero weekend.



Un successo anche nel 2022 con numeri che parlano da soli e che confermano San Marino Comics Festival come il secondo festival cross mediale del centro Italia dopo Lucca Comics. Si pensa già ai progetti futuri: “Andiamo verso la 10° Edizione e stiamo pensando a qualcosa di speciale, a partire dagli ospiti fino ad arrivare ai contenuti”, aggiunge Paolo Gualdi, “Le celebrazioni per questo obiettivo raggiunto comprenderanno ospiti internazionali e contenuti sempre aggiornati, riconfermando tutto quello che ha funzionato bene in passato. La Repubblica di San Marino ha bisogno di un evento come questo perché portiamo un pubblico nuovo e che si diverte in maniera “sana”. Approfittiamo per ringraziare per il supporto logistico e finanziario le Segreterie di Stato che patrocinano l’evento, la collaborazione dell’Ufficio del Turismo, i nostri sponsor, le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile. Anche grazie a loro, siamo sicuri che nel 2023 potremo ripetere una edizione del San Marino Comics ai massimi livelli!”