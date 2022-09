San Marino, piloti di moto diventano calciatori. La partita finisce con otto reti

Sport

| 08:24 - 01 Settembre 2022

La Repubblica di San Marino ha ospitato ieri sera (mercoledì 31 agosto) una speciale partita di calcio in occasione del Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini.



Al campo sportivo di Montecchio sono scesi in campo i piloti del motomondiale e della superbike. Una partita amichevole divertente ed entusiasmante seguita da centinaia di persone nonostante il meteo incerto e trasmessa in diretta da SkySport con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini e dai canali ufficiali MotoGP con il commento live di Elliott York e Jack Gorst.



Jorge Lorenzo, Marco Melandri, Maverick Viñales, Enea Bastianini, Michele Pirro, Johann Zarco, Manuel Poggiali e tanti altri big sono scesi in campo agli ordini dei loro specialissimi tecnici Francesco Bagnaia, Aleix Espargaro, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli dandosi battaglia sul rettangolo verde.



La sfida, giocata alla presenza del Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini e del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati (che per la cronaca ha anche disputato onorevolmente alcuni minuti della partita) si è conclusa con il risultato di 6 a 2 a favore del team Riviera di Rimini. Per la Rivera di Rimini le reti sono state realizzate da Gonzáles, Viñales, Nakagami, Migno e doppietta di Arbolino. Per San Marino hanno segnato Zarco e Marini.