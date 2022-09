Rimini, salta il bando per ristrutturare 686 alloggi Acer: con superbonus si risparmiavano 30 milioni

Attualità

Rimini

| 08:14 - 01 Settembre 2022

Mario Erbetta.



Deserto il bando per l'affidamento dei lavori di rigenerazione e messa in sicurezza di 686 alloggi Acer della provincia di Rimini, da realizzarsi attraverso il superbonus. Lo riporta Mario Erbetta, coordinatore commissario di Rimini di Forza Italia.



Un'opportunità persa per interventi, del valore di 30 milioni di euro, che avrebbero reso gli appartamenti più efficaci dal punto di vista energetico, con conseguente risparmio delle bollette. L'unica offerta all'apertura delle buste, il 2 agosto scorso, è stata presentata da Sgr alla testa di un raggruppamento temporaneo di imprese che aveva proposto il progetto, ma con una condizione: ridurre il perimetro di intervento dell'investimento previsto a carico del concessionario. In pratica i 686 appartamenti si riducevano a meno di 500. "La legge non prevede condizioni modificative del bando proposto dalla stazione appaltante e pertanto Acer ha disposto l’esclusione dell’offerta", ha spiegato Erbetta.



Il coordinatore commissario di Forza Italia Rimini evidenzia che la maggior parte delle case popolari di Rimini sono carenti di manutenzione. "Proprio lo scorso anno denunciai la caduta di un cassonetto in un'abitazione Acer che poteva ferire gravemente l'occupante disabile e non era un caso sporadico", è l'esempio che fa Erbetta. "Ora chi pagherà i 30 milioni necessari per le ristrutturazioni dei 686 al- loggi se non si farà in tempo con un miracolo a beneficiare del 110% in scadenza?", si domanda Erbetta, ma soprattuto, "chi è il responsabile di questa catastrofe che ricadrà economicamente prima sugli utenti Acer e poi su tutti i cittadini riminesi?".



Erbetta chiede al presidente della commissione consiliare di garanzia Zoccarato "di indire una commissione urgente per far luce sulle responsabilità di questo fallimento” .