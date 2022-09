Marinai di salvataggio pronti allo sciopero: 'Prorogare servizio per tutto settembre'

Cronaca

Rimini

| 07:52 - 01 Settembre 2022

I marinai di salvataggio della provincia di Rimini rilanciano la richiesta di prolungare il servizio pubblico di salvamento da metà a fine settembre. É quanto emerso dall'assemblea sindacale, tenutasi in videochiamata, di martedì (30 agosto). Inoltre bocciate le proposte di riduzione delle torrette presidiate o del salvataggio "a singhiozzo", solo nei weekend. I sindacati proclamano lo stato di agitazione: nel caso in cui il dialogo con le amministrazioni comunali della Riviera non portasse a una soluzione del problema, si prospetterebbe l'organizzazione di iniziative di protesta.



"Le spiagge e il mare siano sicuri per tutto il mese di settembre, tanto più che proprio in questo mese si colloca parte di quel turismo sociale che coinvolge fasce di utenza bisognosa di servizi", è ciò che trapela dall'assemblea, che si è soffermata anche sulla necessità di potenziare il servizio. I marinai di salvataggio invocano soluzioni strutturali, a partire dall'estate 2023.