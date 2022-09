Riccione, turista pestato di botte sul lungomare: era una rapina

Cronaca

Riccione

| 07:45 - 01 Settembre 2022



Dalla richiesta di droga alla rapina violenta: procedono le indagini dei Carabinieri su quanto avvenuto sul lungomare di Riccione, nella notte tra domenica e lunedì (28-29 agosto) e non, come precedentemente riportato, nella mattinata di martedì (30 agosto). Come riporta il Corriere Romagna, il 38enne turista tedesco vittima della rapina è stato avvicinato da una banda di nordafricani, dopo aver trascorso la serata assieme a un connazionale, anch'egli in vacanza nella Perla Verde con la famiglia. Ed è stato quest'ultimo a raccontare quanto accaduto ai Carabinieri: i cinque individui prima hanno offerto loro della cocaina, poi dopo il rifiuto hanno chiesto soldi. Il 38enne ha estratto ciò che aveva in tasca, 40 euro: soldi che gli sono stati portati via. Ma mentre l'amico inseguiva il ladro delle banconote, qualcuno della banda ha aggredito il malcapitato 38enne, ritrovato poi dall'amico a terra, dopo il pestaggio, senza due denti. I turisti hanno fatto ritorno all'hotel e poi è stato allertato il personale medico per il ricovero in ospedale. Come riporta il Corriere Romagna, il 38enne sarà sottoposto a operazione in patria.