Blocco rilascio visti ai cittadini russi, sindaco di Rimini contrario

Attualità

Rimini

| 07:37 - 01 Settembre 2022

Foto di repertorio.



L'Unione Europea valuta il blocco del rilascio dei visti turistici ai cittadini russi, un'ipotesi che non piace al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, in quanto quest'ulteriore giro di vite rischia di portare "ad una ulteriore esacerbazione del livello dello scontro, a oltre sei mesi dall’inizio di un conflitto di cui non si intravede una risoluzione", andando peraltro "ad alimentare la narrazione di noi contro loro nell'opinione pubblica russa".



Inoltre preoccupano le ricadute sull'economia turistica: il mercato russo, compromesso dalle conseguenze della guerra, è stato per anni strategico per la città di Rimini. "L’ipotesi di reintrodurre procedure più macchinose per l’ottenimento del visto, eliminando le facilitazioni introdotte e quindi allungando tempi e costi per il rilascio, raggiungerebbe l’obiettivo che alcuni Paesi Ue caldeggiano, cioè scoraggiare gli spostamenti nell'area Schengen. Significherebbe però anche assestare l’ennesimo duro colpo verso un segmento di mercato fondamentale per il nostro turismo, segmento che come Paese avremo la necessità di recuperare e riconquistare nel momento, speriamo non troppo lontano, in cui la situazione internazionale si normalizzerà", argomenta il primo cittadino, che chiosa: ""La pace la si può raggiungere anche grazie allo spostamento delle persone, al dialogo tra loro, e non isolandole sempre di più. Tutto questo non credo sia utile a nessuno".