Tennis, Memorial Cristian Cavioli: finale tra Antonio Campo ed Alberto Bronzetti

| 01:52 - 01 Settembre 2022

La premiazione del tabellone di 3° al Tc Viserba effettuata dal presidente Marco Paolini e dal giudice arbitro Antonio Giorgetti.

Antonio Campo ed Alberto Bronzetti saranno questa sera (dalle 20.30) i protagonisti della finalissima del torneo nazionale Open maschile organizzato dal Tennis Club Viserba dotato di 3.000 euro di montepremi, il memorial “Cristian Cavioli”. Oggi doppio turno, in mattinata le semifinali ed in serata l’atto conclusivo di questa importante classica del tennis nazionale. Nella prima semifinale ha staccato il biglietto per il match-clou il beniamino di casa Alberto Bronzetti. Il 2.4 del Tc Viserba, testa du serie n.6, ha battuto in tre set molto brillanti il 2.2 ravennate Michele Vianello (n.2) per 6-0, 3-6, 6-2. Bronzetti ha fatto fin qui un torneo splendido sui campi di casa, visto che nei quarti ha superato 4-6, 7-5,10-7 il 2.2 Leonardo Taddia (n.3).

Nella parte alta del tabellone tutto abbastanza facile per il n.1 del seeding, il 2.1 Antonio Campo (Tc Palermo 2) che ha messo in fila nei quarti il 2.5 Diego Zanni (Tc Viserba) per 6-3, 6-3 ed in semifinale un altro portacolori del Tc Viserba, il 2.6 Luca Bartoli per 6-3, 6-2. Da segnalare che quest’ultimo nei quarti aveva vinto il derby viserbese sul 2.4 Alessandro Canini (n.5) per 7-6, 6-4. Nell’altro quarto Vianello aveva battuto 6-3, 6-1 Vlad Zhuk (2.4, n.7), allievo della Scuola Federale Sammarinese.

Intanto nel tabellone a conclusione di 3° vittoria di Pietro Vagnini: il 3.1 del Tc Viserba, testa di serie n.1, ha battuto in finale 4-6, 6-3, 10-5 il 3.1 Giacomo Ercolani (Ct Casalboni). Nel tabellone di 4° vittoria di Matteo Silvagni (4.2), portacolori del Ct Cerri Cattolica, in finale sul locale Jacopo Montoneri (4.1, n.2) per 6-2, 6-4.