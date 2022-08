Basket A1 femminile, Giampiero Ticchi sulla panchina della Virtus Bologna: è in Eurolega

Sport

Rimini

31 Agosto 2022

Giampiero Ticchi.

Giampiero Ticchi alla guida della squadra basket femminile Virtus Bologna di A1, un top club (è in Eurolega con Schio). L’Head Coach Miguel Méndez ha richiesto, per motivi personali che lo obbligano a tornare in Spagna, di essere sollevato dall’incarico che lo legava per le prossime due stagioni al Club. La Società, con dispiacere, ha accettato la richiesta dell’allenatore. Contestualmente lasciano Bologna anche i due assistenti di Coach Mendez, Luis Ignacio Martinez Rey e Giustino Altobelli.

Al suo posto sbarca l'ex tecnico del Basket Rimini nato il 4 novembre 1959 a Pesaro. Ex c.t. della Nazionale femminile nel triennio dal 2008 al 2011, si è qualificato dopo dieci anni di assenze agli Europei in Lituania nel 2009, vincendo nello stesso anno la medaglia d’Oro ai Giochi del Mediterraneo. Nella squadra gioca la più forte giocatrice italiana Cecilia Zandalasini attorno a cui ci sono alcune ex giocatrici di Schio che ha vinto lo scudetto nella stagione scorsa.

Ultima squadra che Ticchi ha guidato è stata la Reyer Venezia femminile, nel biennio 2019-2021, con la quale ha vinto lo scudetto, riportando il tricolore nella città lagunare dopo un digiuno di 75 anni nella finale contro Schio. Ticchi dal 1996 al 2001 è stato vice a Rimini di Piero Bucchi e nella stagione 2000-2001 è stato nominato coach. Nel marzo 2010, pur mantenendo il proprio incarico di CT della Nazionale femminile, ha guidato i Crabs Rimini andando a sostituire Giancarlo Sacco. Ticchi ha allenato anche l'Andrea Costa Imola e la squadra femminile di Faenza.