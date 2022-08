Meteo: temporali di forte intensità in arrivo sul riminese

Attualità

| 18:05 - 31 Agosto 2022

Mirko Crosara.



Flussi occidentali atlantici determinano condizioni spiccatamente variabili o a tratti instabili nella giornata di domani (giovedì 1 settembre). Poi, dopo una temporanea stabilità venerdì (2 settembre), l’approfondimento di una saccatura sulla Francia determinerà un richiamo di correnti sud-occidentali umide e instabili tra sabato e domenica (3-4 settembre).



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 31\08\2022 ore: 17:00



Giovedì 1° settembre



Stato del cielo e precipitazioni: molto nuvoloso fino al primo pomeriggio con rovesci anche a carattere temporalesco in ingresso dal mare verso la costa. I fenomeni potranno localmente risultare di forte

intensità ed evolveranno gradualmente verso l’entroterra, con residue precipitazioni nelle ore pomeridiane in esaurimento a partire dalla costa.

Temperature: minime senza variazioni o in locale flessione, comprese tra 16 e 21 gradi. Massime in

sensibile diminuzione, comprese tra 19 e 23 gradi.

Venti: deboli settentrionali al mattino, tendenti a disporsi dai quadranti orientali e a risultare di intensità fino a moderata su mare e costa. Possibili raffiche associate ai temporali in transito.

Mare: poco mosso al primo mattino con moto ondoso in aumento, fino a mosso.

Attendibilità: medio-alta.

Avvisi: allerta gialla per temporali.



Venerdì 2 settembre



Stato del cielo e precipitazioni: tra poco nuvoloso e temporaneamente nuvoloso su pianura e costa, con addensamenti sull’entroterra nelle ore pomeridiane dove potranno verificarsi isolati piovaschi.

Temperature: minime in lieve diminuzione, comprese tra 15 e 20 gradi, massime in ripresa con valori

compresi tra 22 e 25 gradi.

Venti: di debole intensità, settentrionali al mattino e disposti dai quadranti orientali dal pomeriggio.

Mare: mosso nella prima parte di mattinata con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 3 settembre



Stato del cielo e precipitazioni: tra poco nuvoloso e nuvoloso su pianura e costa per nubi stratificate. Sull’entroterra formazione di addensamenti più consistenti dalle ore pomeridiane, dove potranno verificarsi brevi ed isolati piovaschi.

Temperature: minime in ulteriore lieve flessione, comprese tra 15 e 19 gradi ma con possibili locali picchi attorno a 14 gradi sull’entroterra. Massime in aumento, comprese tra 25 e 27 gradi.

Venti: sud-occidentali sui rilievi, deboli al mattino e fino a moderati nelle ore pomeridiane con possibili rinforzi nelle aree di crinale appenninico. Prevalentemente da sud-est altrove, fino a moderati dal

pomeriggio su mare e costa.

Mare: inizialmente poco mosso ma con moto ondoso in graduale aumento, fino a mosso nel pomeriggio specie al largo.

Attendibilità: media.



Domenica 4 settembre



Stato del cielo e precipitazioni: nuvolosità irregolare con addensamenti cumuliformi anche consistenti, associati a probabili rovesci e temporali a più riprese tra mattino e pomeriggio, con interessamento dell’intero territorio provinciale. Esaurimento in serata con parziale attenuazione della nuvolosità.

Temperature: minime in aumento, comprese tra 18 e 20 gradi, massime in diminuzione, comprese tra 21 e 24 gradi.

Venti: deboli di direzione variabile. Possibili raffiche di forte intensità associate ai temporali.

Mare: rapida attenuazione del moto ondoso nelle prime ore di giornata con mare in prevalenza poco mosso.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: modesta variabilità a inizio settimana con possibili brevi rovesci sui rilievi, più probabili nelle ore pomeridiane. Maggiori rasserenamenti altrove. Temperature in lieve progressivo aumento.

