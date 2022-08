Schiamazzi e musica alta al Borgo San Giuliano: cittadini presentano esposto

Attualità

Rimini

| 17:29 - 31 Agosto 2022

Immagine di repertorio.

Schiamazzi, musica alta e confusione nelle ore serali e notturne. I residenti del Borgo San Giuliano, riunitisi in un comitato nato nell'ottobre 2021, segnalano una situazione difficile nella zona tra viale Spluga-viale Cenci. L'apertura di un locale con annesso laboratorio artigianale ha, secondo i residenti, portato confusione e rumore. "Dopo la mezzanotte" scrivono i cittadini "l'incrocio si riempie di centinaia di persone, per lo più adolescenti, attirate dalle paste appena sfornate per poi proseguire tutta la notte con bevande e alcolici" nel locale limitrofo.



"Il quartiere - zona residenziale fino a qualche tempo fa considerata prestigiosa - è diventato" scrivono ancora i residenti "un luogo di degrado, dove si bivacca per tutta la notte tra urla, musica, rumore di clacson, mezzi che corrono in senso vietato, gare di velocità, ecc."

Il comitato ha inoltrato esposti e denunce in precedenza, incontrando la vecchia e la nuova amministrazione comunale oltre al Questore e al Prefetto. Recentemente i cittadini hanno avuto un incontro anche con l'assessore Juri Magrini.



I cittadini lamentano una problematica che, al momento, non ha avuto soluzioni. Hanno così presentato un nuovo esposto al Comune e al Prefetto segnalando il degrado ambientale sofferto "in contro tendenza rispetto ai costi della riqualificazione del Borgo". Hanno inoltre presentato richiesta di Ztl notturna nel periodo estivo per arginare il problema.