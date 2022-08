Provincia di Rimini, i dati Covid comune per comune: contagi in calo

Attualità

Rimini

| 16:14 - 31 Agosto 2022

Nella settimana dal 22 al 28 agosto, contagi da Sars-CoV-2 in calo in Regione, con 2.992 casi rispetto ai 3.196 della settimana precedente (-204).

In provincia di Rimini il contagio è in calo, con 772 nuovi casi nella settimana dal 22 al 28 agosto.



A Rimini città i nuovi casi sono calati leggermente, da 396 a 344, così a Santarcangelo, da 39 a 58. A Riccione sono calati da 94 a 91. Aumento a Coriano da 17 a 30, Pennabilli da 23 cala a 7



Di seguito il report provinciale dei casi di Covid-19 comune per comune:



NUOVI CASI



Bellaria- Igea Marina 17

Casteldelci 5

Cattolica 53

Coriano 30

Gemmano 7

Maiolo 3

Misano Adriatico 23

Mondaino 3

Montecopiolo 1

Montefiore Conca 9

Montegridolfo 5

Montescudo - Monte Colombo 17

Morciano di Romagna 20

Novafeltria 11

Pennabilli 7

Poggio Torriana 14

Riccione 91

Rimini 344

Saludecio 5

San Clemente 8

San Giovanni in Marignano 86

San Leo 5

Sant'Agata Feltria 4

Santarcangelo di Romagna 39

Sassofeltrio 3

Talamello 4

Verucchio 16



CASI ATTIVI



Bellaria- Igea Marina 23

Casteldelci 5

Cattolica 69

Coriano 34

Gemmano 7

Maiolo 4

Misano Adriatico 32

Mondaino 3

Montecopiolo 2

Montefiore Conca 16

Montegridolfo 6

Montescudo - Monte Colombo 21

Morciano di Romagna 27

Novafeltria 15

Pennabilli 16

Poggio Torriana 15

Riccione 107

Rimini 436

Saludecio 6

San Clemente 10

San Giovanni in Marignano 34

San Leo 7

Sant'Agata Feltria 6

Santarcangelo di Romagna 52

Sassofeltrio 3

Talamello 4

Verucchio 22